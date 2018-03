Targa ricorda Paola Clemente in frutteto legalità

Nel frutteto della legalità e del ricordo di Città di castello è stata apposta una targa in memoria di Paola Clemente, morta nei campi ad Andria nell'estate del 2015.

Una iniziativa "fortemente voluta dai ragazzi e dagli insegnanti dell'Istituto agrario, Ugo Patrizi.

La partecipata cerimonia si è svolta nel frutteto didattico al termine di un incontro sul tema, "Terra e libertà", organizzato in occasione della "Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie".

Nel corso del convegno, è stato presentato il video "Lavoro etico", realizzato dagli studenti ed espirato proprio alla figura e al dramma di Paola Clemente, alla piaga del caporalato e alle prospettive future di lotta e contrasto ad ogni forma di sfruttamento. Alla cerimonia d'intitolazione ha partecipato anche il sindaco, Luciano Bacchetta, insieme all'assessore Regionale alle Politiche Agricole, Fernanda Cecchini e all'assessore ai Servizi Educativi, Rossella Cestini.