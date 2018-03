Infiorata per inaugurazione Villa mosaici a Spello

Per celebrare l'inaugurazione della Villa dei Mosaici di Spello, in programma il 24 marzo, sarà realizzata un'infiorata di 10 metri quadrati all'interno della nuova e moderna struttura museale, che conserva la residenza della Roma imperiale casualmente scoperta tredici anni fa in località Sant'Anna.

L'opera floreale sarà realizzata su un bozzetto disegnato da Gianni Donati, infioratore e membro del consiglio direttivo dell'Associazione Le Infiorate di Spello.

Il disegno raffigura sulla sinistra il mondo antico romano, con un console in primo piano davanti ai mosaici della Villa. A destra, invece, il mondo moderno, con un infioratore intento a posizionare una rosa ai piedi di una cascata di fiori che nasce dal logo delle Infiorate di Spello. Lungo la cascata due figure con zaino in spalla, che rappresentano il Fai, passeggiano e ammirano lo sfondo in cui sono riportati elementi architettonici locali. Infine, in alto a destra, un'esplosione di stelle richiama la Comunità Europea.