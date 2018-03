Presentato libro sul processo per omicidio Pecorelli

Presentato ad Assisi, nell'ambito di Tra_Me Giallo Fest, il libro "Il Divo e il Giornalista - Fotogrammi dal processo per l'omicidio di Mino Pecorelli", di libro di Alvaro Fiorucci e Raffaele Guadagno, che ricostruisce il processo, celebrato a Perugia, per l'omicidio del giornalista, avvenuto a Roma il 20 marzo 1978.

Il volume è stato illustrato in un incontro coordinato dal giornalista del Tg2 Walter Vecellio. Nella sala, gremita di pubblico anche Fulvio Pecorelli, cugino del direttore di Op. "Mi auguro - ha detto - che almeno per il quarantennale del suo assassinio, il 20 marzo 2019, Mino venga ricordato per quello che è stato: un giornalista scomodo ammazzato per le notizie scomode che aveva da fonti certe e che pubblicava senza riguardo alcuno se non per la verità. Eppure, il suo nome non compare mai tra i nomi dei giornalisti uccisi per il loro lavoro".

Tutti gli imputati coinvolti nel processo per l'omicidio sono stati poi definitivamente assolti con formula piena.