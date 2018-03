Marini riceve rettore e Senato accademico

Come consuetudine in occasione dell'inaugurazione dell'Anno accademico, la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, ha ricevuto a palazzo Donini il Senato accademico dell'Università degli studi di Perugia, guidato dal rettore Franco Moriconi.

Nel porgere gli auguri di buon lavoro, anche a nome della giunta regionale, per il nuovo anno accademico la presidente ha evidenziato i numerosi ambiti di proficua collaborazione tra Regione Umbria ed Università di Perugia.

Sul fronte della ricerca Marini ha ricordato la delibera quadro della giunta regionale con la quale è stato individuato un programma finanziario a favore del settore per l'erogazione di assegni di ricerca e di borse di studio.

"I criteri generali del bando - ha detto la presidente - potranno essere condivisi con l'Università così da sostenere l'innovazione nella regione come motore di sviluppo e di crescita per la competitività delle imprese e dell'intera collettività".