Marini, centro Boeri resti aperto alla gente

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Vorrei fare un appello", "non dimentichiamoci che nel Centro polifunzionale di Norcia progettato da Boeri da quando c'è stato il terremoto si svolge tutta la vita pubblica". Lo afferma, al Corriere della Sera, Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, che spiega come "il consiglio comunale, le riunioni della cittadinanza, le attività teatrali, le manifestazioni pubbliche" si svolgano tutte lì. Dunque, dice, "al di là delle vicende giudiziarie, auspico che ci siano le condizioni perché la popolazione possa continuare a fruirne".

Alla domanda sul perché, secondo lei, sia intervenuta la magistratura, Marini risponde: "Non lo so, davvero. Penso che di base ci sia un grande fraintendimento: struttura temporanea non vuole dire precaria".