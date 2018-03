Umbria, affluenza voto Camera superiore media nazionale

In Umbria è del 64,86% e quindi superiore alla media nazionale (intorno al 58%), alle 19, l'affluenza al voto per le elezioni politiche riguardo alla Camera. Un quadro che emerge dai dati forniti dal ministero dell'Interno.

In provincia di Perugia è stata registrata un'affluenza del 65,23%, mentre in quella di Terni del 63,8%.