Quilici, a Ficulle condivideva suo sapere

Aveva da oltre 40 anni un casale nelle campagne di Ficulle, comune di 1.600 abitanti dell'alto orvietano, Folco Quilici, morto stamani all'età di 87 anni all'ospedale di Orvieto.

"E' sempre stato molto partecipe alla vita della comunità, con la quale ha condiviso nel tempo, anche in incontri pubblici, il suo sapere e la sua ironia. Era una persona di grande cultura, fascino ed esperienza, rappresentava una ricchezza per tutti" lo ricorda all'ANSA, con la voce rotta dalla commozione, il sindaco di Ficulle, Gian Luigi Maravalle. Quando ha saputo della morte del documentarista, è stato tra i primi a recarsi all'ospedale, per portare le sue condoglianze e quelle dell'intera cittadinanza alla moglie di Quilici, Anna.

"Era una persona per bene, meravigliosa, molto ben voluta da tutto il paese" ha sottolineato il sindaco, che condivide con la famiglia Quilici un rapporto di amicizia.