Gentiloni, ricostruzione priorità governo

"La ricostruzione post terremoto resta una priorità nell'agenda del Governo finché resterà in carica e faremo tutti gli sforzi possibili per affrontare e superare le difficoltà ancora esistenti, a cominciare da quelle climatiche come si può vedere dalla neve che cade". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni al termine della cabina di regia della struttura commissariale per la ricostruzione post sisma a Pieve Torina. "Domani - ha annunciato - il Consiglio dei Ministri prorogherà le diverse norme dello stato di emergenza e questo ha risvolti importanti sul piano economico e nei rapporti di lavoro, oltre che su interventi mirati per la ricostruzione". "Sono state messe a punto anche ordinanze utili a sincronizzare gli interventi con i precedenti terremoti - ha aggiunto -, quelli del 1997 nelle Marche e poi quelli de L'Aquila e di Marsciano in Umbria". La commissaria alla ricostruzione Paola De Micheli ha annunciato che si andrà a verificare quale sisma ha provocato il danno preminente.