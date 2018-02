All'Umbria 7,5 mln in più per la sanità

"Il riparto del Fondo sanitario nazionale ha assegnato all'Umbria oltre un miliardo 647 milioni di euro per il 2018, circa 7,5 milioni di euro in più rispetto al 2017, un "incremento significativo" dovuto alla capacità di mantenere i conti in equilibrio, di garantire tutti i livelli essenziali di assistenza e di assicurare servizi e prestazioni di qualità": lo rendono noto la presidente della Regione, Catiuscia Marini, e l'assessore regionale alla Salute, alla Coesione sociale e al Welfare, Luca Barberini.

"Si tratta di un grande risultato per la nostra Regione - sottolinea l'assessore - che consentirà di potenziare il servizio sanitario regionale, di portare avanti la programmazione definita, di sviluppare ulteriormente le cure primarie e le prestazioni al livello territoriale per realizzare una sanità sempre più vicina ai bisogni di salute dei cittadini.

L'accordo è frutto di un'attenzione sempre maggiore ai temi della sanità".