Marini, avvio concreto per ricostruzione Basilica

"La firma rappresenta un importante ed ulteriore segnale di speranza e di fiducia, segna l'avvio concreto per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto di Norcia, divenuta il simbolo dei terremoti che hanno colpito Norcia, la Valnerina ed il centro Italia": lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, dopo la sigla del protocollo con Mibact, Comune di Norcia, diocesi e Commissario straordinario alla ricostruzione.

Nel ricordare come la Basilica di Norcia sia anche simbolo di spiritualità, della storia benedettina e dell'insegnamento di San Benedetto che si è diffuso in tutta Europa, la presidente ha evidenziato che "in questo percorso per la ricostruzione della Basilica, la Regione Umbria, insieme all'Unione europea, è fortemente impegnata anche finanziariamente". "Come Regione, infatti, contribuiremo fino a 10 milioni di euro - ha aggiunto -, nell'abito delle risorse aggiuntive concesse dalla Unione europea".