Processionarie, in un opuscolo i consigli per eliminarle

(ANSA) - PERUGIA, 8 FEB - E' l'ultimo periodo utile per eliminare i bozzoli delle processionarie che si sono formati sui pini e sui cedri dei giardini. Con i primi tepori primaverili di fine febbraio, infatti, le larve usciranno dai bozzoli e cominceranno a creare disturbo e problemi soprattutto ai cani e ai bambini che giocano sui prati.

Per affrontare la problematica, alcuni consigli sono riportati nell'opuscolo "Processionaria del Pino. Modalità di controllo a tutela della salute" realizzato dal Servizio Fitosanitario regionale della Regione Umbria, in collaborazione con Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2. Si raccopmanda, fra l'altro, di rimuovere i nidi mediante il taglio del ramo sul quale si è sviluppato il bozzolo e metterlo in un contenitore con acqua; dopo una settimana si può interrare tutto il contenuto in buche profonde e lontane dalla portata delle persone. Nel caso il nido sia molto alto, affidare il lavoro ad una ditta vivaistica che può operare con apparecchiature per il lavoro in quota.