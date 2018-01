Prelevati campioni Fontana Maggiore Perugia

Prelevati campioni di acqua e della patina gialla che ricopre le tre statue in bronzo (una copia dell'originale) collocate al centro della vasca della fontana Maggiore di Perugia. Saranno analizzati per chiarire il 'mistero' della colorazione improvvisamente assunta dalle ninfe dopo che, come accade ogni inverno, era stata sospesa l'erogazione dell'acqua per evitare danni per il gelo.

L'operazione è stata condotta dagli esperti dell'Istituto centrale del restauro insieme alla Soprintendenza ai beni culturali dell'Umbria al Dipartimento di chimica della locale Università e al Comune. Utilizzando un cestello posto all'estremità di un braccio estendibile di un autocarro, uno di loro ha raggiunto la vasca al centro della fontana. Ha quindi prelevato i campioni che saranno ora sottoposti ad analisi chimico-fisiche e biologiche. Che verranno eseguite prima dall'Istituto per il restauro e poi dai chimici dell'Ateneo perugino.