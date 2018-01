Già "pronti" i nuovi acquisti del Perugia

Hanno detto di essere "pronti a scendere subito in campo" Hernan Paolo Dellafiore e Luca Germoni, difensori e primi due rinforzi scelti dal Perugia nella sessione invernale di mercato.

Dellafiore, classe 1985, ex tra le altre di Palermo, Torino e Latina, è reduce da uno stop di alcuni mesi per infortunio, oggi superato. "Ringrazio la società per la possibilità, un grande segnale che mi spronerà a dare il massimo" ha detto.

L'allenatore Roberto Breda trova anche il terzino sinistro Germoni, classe 1997, in prestito dalla Lazio dopo una prima parte di stagione al Parma con cinque presenze. Il difensore ha detto di portare nel cuore il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi. "Che mi ha trovato il mio attuale ruolo - ha sottolineato -, mentre da giovane ero mezz'ala".

Intanto il Perugia continua a muoversi sul mercato. Sembra vicina l'ufficialità per Nicola Leali in porta. Di proprietà della Juventus è in arrivo dal club belga Zulte Waregem, dove era in prestito.