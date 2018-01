Tentano furto in casa e polizia le denuncia

(ANSA) - TERNI, 16 GEN - Tentato furto in concorso e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso sono le accuse per le quali sono state denunciate due croate di 29 e 21 anni, entrambe provenienti da un campo nomadi di Roma, fermate dalla polizia dopo avere cercato di entrare in un appartamento di via Buonarroti, a Terni.

In base a quanto riferisce la questura, a sorprenderle è stata la proprietaria, che le ha notate, in compagnia di una terza ragazza poi risultata appena dodicenne, armeggiare davanti alla porta di casa. La donna ha quindi chiamato il 113 e grazie alla descrizione fornita, la squadra volante ha fermato poco dopo le tre, a bordo di un'auto, a piazza Tacito. Tutte senza documenti, nel bagagliaio nascondevano tre cacciaviti.