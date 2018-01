Par condicio in vista elezioni per Acs e TeleCru

Con la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni politiche del 4 marzo entra in vigore quanto stabilito dall'articolo 9 della legge '28/2000' ("Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" la cosiddetta cd "par condicio".

L'attività d'informazione dell'agenzia Acs e del notiziario televisivo TeleCru riguarderà pertanto "solo le comunicazioni indispensabili per l'efficace svolgimento delle funzioni dell'Assemblea legislativa, redatte in forma impersonale". La trasmissione "Il Punto" sarà sospesa fino al 5 marzo 2018. Lo ha reso noto Palazzo Cesaroni.