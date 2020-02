Coronavirus: scuole chiuse in Trentino fino a mercoledì 26

(ANSA) - TRENTO, 22 FEB - Per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, almeno fino a mercoledì prossimo saranno chiuse in Trentino in via precauzionale le scuole di ogni ordine e grado come anche le scuole dell'infanzia e gli asili nido. Stop ai corsi anche all'università fino a martedì. Le scuole erano comunque chiuse fino a mercoledì per il carnevale.

Prevista inoltre la sospensione delle gite fuori provincia delle scolaresche trentine, mentre la Giunta provinciale ha chiesto al governo di bloccare le gite scolastiche verso il Trentino.

Confermata anche la sospensione delle manifestazioni sportive indoor.

Le nuove misure sono state annunciate in conferenza stampa dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

"Al momento non c'è evidenza di contagi e la situazione è sotto controllo", hanno assicurato i vertici dell'Azienda sanitaria. Al momento sono 40 le persone asintomatiche seguite dall'Azienda sanitaria, 16 alle Viote (dove potranno essere attrezzati 100 posti di cui 90 per asintomatici e i restanti 10 per persone con sintomi) e il resto a domicilio. Sono solo due i casi di trentini, tornati dalla Cina, che sono in quarantena. In caso di necessità l'Azienda sanitaria sarà in grado di utilizzare ventilatori polmonari supplementari. Salvo casi necessari di ospedalizzazione, l'Azienda conta di gestire tutto alle Viote e a domicilio.