Coronavirus: turisti lombardi alloggiavano a Fai Paganella

(ANSA) - BOLZANO, 24 FEB - Alloggiavano in una casa privata a Fai della Paganella i tre turisti risultati positivi al test del coronavirus in Trentino. La famiglia, originaria di Soresina, nel Cremonese, era in vacanza in Trentino dalla giornata di venerdì e ieri è stata ricoverata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo il trasporto con l'ambulanza dal Trentino.

Proseguono intanto gli accertamenti dell'Azienda sanitaria provinciale impegnata a ricostruire i movimenti dei tre turisti nei giorni trascorsi in vacanza. (ANSA).