Un 'nonno speciale', portava bimbo cieco a scuola

A 84 anni per mesi ha accompagnato a scuola un bambino macedone non vedente, 7 anni, un impegno per il quale a Romolo Carletti, noto come Romano, 84 anni, toscano di Montemignaio (Arezzo), è stato conferito dal Capo dello Stato Sergio Mattarella il titolo di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. L'anziano, che vive alla Consuma, frazione montana divisa tra Montemignaio (Arezzo) e Pelago (Firenze), è stato premiato, questa la motivazione, "per lo straordinario esempio di generosità e solidarietà che lo ha visto ogni giorno accompagnare a scuola un bambino non vedente altrimenti impossibilitato a frequentarla".

L'impegno di Romano è stato quello di accompagnare dalla Consuma alla scuola di Pelago, circa 60 chilometri tra viaggio di andata e di ritorno, il piccolo, figlio di un taglialegna macedone, che altrimenti non sarebbe riuscito ad andare a scuola: non poteva il padre, impegnato nei boschi, e il pulmino che porta i bambini a lezione accoglieva i suoi fratelli ma non lui perchè non vedente e non c'era il servizio, obbligatorio, di accompagnamento per i minori disabili.