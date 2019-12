Massimo Pieraccini, l'angelo dei trapianti

'Vite per la vita': è il titolo del libro che racconta le esperienze dei volontari del Nucleo operativo di protezione civile di Firenze (Nopc), che dal 1993 si occupa dei trasporti urgenti connessi a donazione e trapianto di organi. Un'associazione fondata e di cui è rappresentante legale Massimo Pieraccini, 56 anni, fiorentino, uno degli eroi premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Un 'angelo dei trapianti', così il Quirinale definisce Pieraccini "per il suo encomiabile contributo, la cura e la costanza con cui da anni è impegnato nelle delicate attività" del Nopc che si è tra l'altro occupato "del trasferimento del piccolo Alex (il bambino affetto da una grave patologia genetica per cui c'è stata una grande mobilitazione alla ricerca di un donatore compatibile) da Londra al Bambino Gesù di Roma nel novembre 2018".

"Sono profondamente grato al Capo dello Stato per aver saputo individuare una piccola realtà che porta il nome dell'Italia in tutto il mondo", le parole di Pieraccini, spiegando che la sua associazione collabora con centri sparsi per il mondo tra cui la spagnola Fondazione Carreras per i trasporti di midollo osseo. Così è accaduto e può accadere di dover andare in Australia a prelevare un organo da portare negli Usa o di volare in Cina per poi raggiungere l'Argentina, in questo caso per salvare la vita a un ragazzo di Buenos Aires.

Ogni anno sono circa 500 i viaggi fatti dal Nopc, che può contare su circa 70 volontari tra giovani e pensionati, anche all'estero. E a ottobre 2018 l'associazione ha raggiunto il traguardo delle 10mila vite salvate in 25 anni di attività.

"Nessuna missione è mai fallita", ovvero "non è mai accaduto di non essere arrivati", aggiunge Pieraccini che per la sua attività di esperto di logistica con il Nopc a giugno scorso aveva ricevuto dalla sua città il Fiorino d'oro, massimo riconoscimento del Comune di Firenze.