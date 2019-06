Livorno a centrosinistra, conferma Prato

(ANSA) - FIRENZE, 10 GIU - Il centrosinistra riconquista dopo 5 anni il comune di Livorno, governato dal 2014 dal Movimento 5 stelle con l'ex sindaco Filippo Nogarin. Luca Salvetti, candidato del Pd e di alcune liste civiche, quando mancano ancora i risultati di 9 sezioni su 172, si attesta sopra al 63% contro il 36,63% di Andrea Romiti del centrodestra. Conferma anche per il sindaco uscente del centrosinistra a Prato, Matteo Biffoni, che con 9 sezioni ancora da scrutinare è al 56,13% contro il 43,87% del candidato del centrodestra Daniele Spada. Vittoria storica, invece, per il centrodestra a Piombino dove la sinistra per la prima volta esce sconfitta dalle elezioni: sindaco diventa Francesco Ferrari, sostenuto dal centrodestra, che con il 64,27% ha battuto la candidata del Pd e di due liste civiche Anna Tempestini, che si è fermata al 35,73%.