Ballottaggi, cala affluenza al 54,35%

(ANSA) - FIRENZE, 9 GIU - Scende l'affluenza in quasi tutti i 18 comuni toscani dove si è votato per il ballottaggio. Alle 23 la percentuale dei votanti è stata pari al 54,13% contro il 67,51% del primo turno. A Livorno e Prato, i due capoluoghi di provincia chiamati al ballottaggio, l'affluenza è stata rispettivamente del 51,81% (64,63%) e 56,49% (68,51). Unica eccezione il comune di Capoliveri, all'isola d'Elba, dove i suoi abitanti non sono abituati al secondo turno (è ben sotto i 15mila abitanti) ma dove sono dovuti tornare ai seggi per eleggere il sindaco: il 26 maggio i due candidati Walter Montagna e Andrea Gelsi avevano ottenuto lo stesso numero di voti. Qui gli elettori sono aumentati: 71,07% contro il 68,64% di quindici giorni fa.