Domenica al voto in 21 comuni toscani

(ANSA) - FIRENZE, 5 GIU - Sono 21 i comuni toscani che andranno al voto domenica 10 giugno, così come fissato dal ministero dell'Interno. L'eventuale ballottaggio, per i comuni oltre i 15mila abitanti, si terrà il 24 giugno. Si tratta, spie l'Anci in una nota, del 7,7 del totale dei comuni della regione, che sono 274 in totale. Dei 21 comuni chiamati al voto 6 sono sopra i 15mila abitanti, tra cui 3 capoluoghi di provincia ovvero Pisa, Siena e Massa, e 21 sotto.

La lista, oltre a Massa, Pisa, Siena, comprende Campi Bisenzio, Pescia, Pietrasanta (sopra i 15mila), Capolona, Caprese Michelangelo, Laterina Pergine, Impruneta, Marradi, Gavorrano, Magliano in Toscana, Semproniano, Monte Argentario, Capraia, Rio, Ponte Buggianese, Poggio a Caiano, Montecatini Val di Cecina, Santa Maria a Monte. Ancora, saranno le prime elezioni per Laterina Pergine Valdarno e Rio, i due nuovi comuni istituiti nel 2018 in Toscana dopo le fusioni.