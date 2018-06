Muore candidato, rinvio voto a Laterina

(ANSA) - LATERINA (AREZZO), 8 GIU - Muore candidato, elezioni amministrative rinviate nei comuni unificati di Laterina e Pergine Valdarno (Arezzo).

Giovanni Lari, 55 anni, ex assessore della giunta di Laterina prima dell'unificazione con Pergine e candidato della Sinistra si è spento nella notte dopo una lunga malattia. Gli altri due candidati a sindaco, Stefano Bellezza e Simona Neri (ex sindaco di Pergine Valdarno), hanno sospeso immediatamente la campagna elettorale. Da quanto appreso le elezioni saranno rinviate: si attende l'ufficialità da parte della prefettura che dovrà stabilire una nuova data per il voto, con la possibilità di nuove liste e modifiche a quelle esistenti.