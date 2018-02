Uffizi: sale verde salvia per 'San Lorenzo' del Bernini

(ANSA) - FIRENZE, 28 FEB - La scultura del San Lorenzo martirizzato di Gianlorenzo Bernini (1598-1680) è protagonista delle nuove sale color verde salvia al primo piano degli Uffizi che accolgono le opere della collezione Contini Bonacossi.

I nuovi spazi, allestiti ed aperti grazie al sostegno di Amici degli Uffizi e Friends of the Uffizi Galleries, inseriscono nel percorso ordinario del museo le opere del prestigioso lascito, fino a poco tempo fa accolte in una parte della galleria separata e visitabili solo appositamente su prenotazione, sostituendo di fatto quelle che negli ultimi anni erano state le sale blu dei pittori stranieri. Tra i capolavori esposti nelle stanze salvia, oltre al San Lorenzo, la Madonna della neve del Sassetta, il San Girolamo di Giovanni Bellini, la pala del Bramantino, il Ritratto di Giuseppe da Porto col figlio del Veronese (attualmente però in prestito per una mostra), opere di Velazquez, Goya, Crespi.