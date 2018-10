Uccisa a Ragusa: Pm e Ps interrogano marito

(ANSA) - RAGUSA, 12 OTT - E' nella Questura di Ragusa il marito 74enne di Maria Zarba, la donna di 66 anni, trovata ieri sera con il cranio fracassato nella sua casa nel centro di Ragusa, dove funzionari della squadra mobile e il sostituto procuratore Giulia Bisello lo stanno nuovamente interrogando. In attesa ci sono i familiari dell'uomo, compresi i quattro figli della coppia che vivono per lavoro lontano da Ragusa e che sono rientrati in città e attendono sviluppi sulle indagini. La coppia si era separata da un anno e questo, secondo quanto riferito dai familiari, aveva creato dei contrasti tra l'uomo e la donna. Intanto agenti della polizia scientifica sono tornati nella casa della vittima e si sono recati in altri siti di interesse investigato per ulteriori sopralluoghi alla ricerca di elementi utili alle indagini.