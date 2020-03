Coronavirus: altri 28 casi positivi, 8 i decessi

Nuova vittima del coronavirus in Sardegna, l'ottava dall'inizio dell'emergenza. Un commerciante di 51 anni, di Ossi, è morto ieri all'ospedale di Sassari, dove era ricoverato da qualche giorno. Ad annunciarlo è il sindaco del paese dell'hinterland sassarese, Giovanni Serra. "Nessuno è immune a questo maledetto virus, dobbiamo restare uniti per continuare a lottare e sconfiggerlo", dice il sindaco, per il quale "il silenzio assordante è una delle più alte forme di rispetto del dolore". Dalla pagina Facebook del Comune, Serra aggiunge: "la nostra comunità soffre la perdita di un suo fratello e amico, un uomo generoso, pieno di vita, un figlio, un marito e un padre strappato prematuramente ai suoi cari".

Secondo gli ultimi dati forniti dalla Regione, in Sardegna si registrano 28 nuovi casi di Coronavirus. Due relativi a ospedali di Cagliari e Oristano. 26 positivi accertati tra Olbia, Sassari, Nuoro e Ozieri. Adesso il totale dei contagiati, dall'inizio dell'emergenza, sale a 367.

Il dato progressivo dei casi positivi comprende due pazienti guariti, più altri tre guariti clinicamente. sino a ieri i decessi erano sette: l'ultimo, un sacerdote 84enne a Nuoro. Tra i sette, anche il 75enne di Samassi (Cagliari) mancato nei giorni scorsi per un arresto circolatorio, ma al quale solo dopo la morte è stato somministrato il tampone perché, nel frattempo, è risultata positiva la moglie.