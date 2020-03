Negativi test Pronto soccorso Oristano

Hanno dato esito negativo al coronavirus le analisi di laboratorio condotte sul personale del Pronto Soccorso dell'ospedale San Martino di Oristano che nei giorni scorsi aveva preso in carico un paziente con sintomi respiratori, risultato poi affetto da Covid-19 e trasferito in un'altra struttura ospedaliera. I tamponi sul personale erano stati effettuati in via precauzionale per escludere ogni possibile contagio, "seppure - fa sapere la Assl oristanese - tutte le operazioni di presa in carico fossero state eseguite nel rispetto delle procedure indicate per i casi sospetti di Covid-19. Parallelamente era stata sanificata l'area dell'Osservazione breve intensiva del San Martino, destinata ad ospitare i sospetti casi Covid-19".

Intanto, al San Martino sono arrivate nuove dotazioni di dispositivi di protezione individuale che saranno distribuite al personale sanitario: si tratta di 2.600 mascherine chirurgiche, 240 occhiali e 100 tute. È previsto l'arrivo di altre forniture nei prossimi giorni.