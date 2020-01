Cagliari: Maran, con l'Inter gioca Cragno

Contro l'Inter domani a San Siro in porta ci sarà Cragno, e sarà l'esordio stagionale dopo l'infortunio subito ad agosto. Lo ha annunciato l'allenatore del Cagliari, Rolando Maran, nella conferenza stampa della vigilia.

"Domani parte Alessio, sta bene e ha bisogno di giocare", le parole del tecnico rossoblù.

"Con l'Inter sarà una partita di sacrificio, ma dobbiamo essere propositivi e mettere in campo personalità, altrimenti diventa una morte lenta. L'Inter è squadra che costringe gli altri ad abbassarsi - ha spiegato - ma questo non significa che dobbiamo essere rinunciatari perché c'è anche una fase di transizione in cui la palla ce l'abbiamo noi. Vogliamo proporre qualcosa: questa deve essere la nostra partita". Ma il Cagliari ha sette giocatori fuori: Cacciatore, Ceppitelli, Cerri, Rog, Pavoletti, Ragatzu e Pisacane. "Qualche acciaccato si è ripreso, come Faragò - ha detto Maran - ma non dobbiamo guardare le assenze". Tra i convocati anche due ragazzi della Primavera, Porru e Gagliano.