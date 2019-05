Olbia, ultima proposta Regione a AirItaly

Esclusiva di Air Italy dall'1 giugno al 31 agosto sui voli che collegano Olbia con Roma e Milano in continuità territoriale, senza compensazioni economiche, come da decreto ministeriale approvato, e un volo giornaliero extra bando sempre sulle stesse rotte assegnato ad Alitalia e che andrebbe a incidere sul dato complessivo dei passeggeri trasportati per il 10%. Dall'1 settembre Air Italy volerà nuovamente in esclusiva e senza compensazioni sempre come previsto da decreto ministeriale. E' la proposta elaborata dal presidente della Regione Christian Solinas, assieme agli assessori a Trasporti e Bilancio Giorgio Todde e Giuseppe Fasolino, e illustrata oggi ad una delegazione commerciale e tecnica di Alitalia durante un vertice a Cagliari a Villa Devoto, sede istituzionale della Regione. Non erano presenti, invece, i vertici di Air Italy che hanno declinato l'invito.

Secondo la proposta della Regione, dunque, dall'1 giugno al 31 agosto Air Italy avrebbe tutte le frequenze che aveva al momento in cui ha accettato, cioè quelle previste dal decreto: quattro su Olbia-Linate a giugno, sei a luglio e sei ad agosto, cioè il 100% previsto dal decreto; quattro su Olbia Fiumicino a giugno, cinque a luglio, cinque ad agosto.