Air Italy: M5s, Solinas in commissione

(ANSA) - CAGLIARI, 22 MAG - Il vicepresidente della Commissione Trasporti, Roberto Li Gioi (M5S), assieme ai consiglieri di minoranza della Commissione, ha presentato una richiesta di convocazione straordinaria della Commissione chiedendo l'audizione del presidente della Regione Christian Solinas e dell'assessore ai Trasporti Giorgio Todde. "Occorre avviare un tempestivo dibattito sulla vertenza continuità territoriale e sulle conseguenti problematiche dei dipendenti Air Italy", questo l'oggetto della richiesta promossa da Li Gioi e immediatamente accolta dai consiglieri di minoranza (Roberto Deriu, Valter Piscedda, Antonio Piu, Maria Laura Orrù).

"Apprendiamo in queste ore con profondo rammarico - ha detto Li Gioi - che le trattative tra Alitalia e Air Italy sono approdate su un binario morto. Peggio, a uno scambio di accuse presagio di un tristissimo epilogo. Inoltre, apprendiamo che Alitalia ha già cancellato tutte le vendite per Roma e Milano, a partire da oggi fino al 26 ottobre. In questo momento è fondamentale non abbandonare i lavoratori e le loro famiglie. Il fatto che Air Italy lasci lo scalo di Olbia rappresenta una vera sciagura per l'intera economia della Sardegna e nello specifico della Gallura, che non potrà non avere ripercussioni sulla stagione turistica ormai alle porte. Chiediamo che il Presidente Solinas prenda a cuore con assoluta urgenza la questione perché non possiamo assolutamente accettare che l'annosa vicenda termini in questa maniera". (ANSA).