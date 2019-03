Incendio in casa, 55enne muore ad Alghero

E' quasi certamente di natura accidentale l'incendio divampato nel piccolo appartamento al pian terreno in cui ha perso la vita Marco Fadda, algherese di 55 anni. Secondo quanto emerso sinora dai rilievi condotti dai carabinieri della compagnia di Alghero, l'uomo sarebbe morto asfissiato dal fumo provocato dalle fiamme sulla cui origine casuale non ci sarebbero dubbi, anche se ancora non è chiara la dinamica dell'incidente accaduto nella casetta di via Asfodelo 103 in cui la vittima, un uomo malato e con un'esistenza difficile alle spalle, viveva da solo.

A ritrovarlo riverso sul pavimento del soggiorno è stato il fratello, che ha immediatamente dato l'allarme. Gli investigatori hanno subito notato le pareti annerite dalla fuliggine, come se ci fosse stato un principio di incendio. È possibile che a provocarlo sia stata una sigaretta lasciata accesa dall'uomo poco prima di addormentarsi.