Incendio in casa a Uta, due intossicati

Una casa inagibile e due persone lievemente intossicate. È il bilancio dell'incendio scoppiato in un'abitazione in via Stazione a Uta, nell'hinterland di Cagliari. Il rogo, causato dal corto circuito dell'impianto elettrico, è divampato al piano superiore della casa, utilizzato come deposito. Le fiamme hanno avvolto ogni cosa. I proprietari, padre e figlio, hanno tentato di domare il rogo e poi sono fuggiti all'esterno. Durante queste fasi sono rimasti lievemente intossicati.

In via Stazione sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, una è arrivata da Iglesias, mentre due autobotti sono state inviate in supporto. Nel giro di breve tempo i pompieri hanno domato le fiamme, portando all'esterno della casa anche alcune bombole di Gpl che a causa del calore rischiavano di esplodere. In via Stazione sono arrivati anche i carabinieri di Iglesias che hanno avviato le indagini sull'episodio e il 118, ma i due intossicati hanno rifiutato il ricovero.