Maltempo: frana nel Nuorese, chiusa Sp 17

Piove incessantemente nel Nuorese, dove si stanno verificando disagi al traffico stradale. Una frana ha interessato durante la notte un costone roccioso sulla Strada provinciale 17 che da Bolotana porta a Badde Salighes, con la caduta di grossi massi e detriti che hanno invaso la sede stradale.

La strada è stata chiusa dopo un sopralluogo congiunto dei tecnici dei Vigili del fuoco della Provincia e del Comune di Bolotana, in attesa degli interventi di messa in sicurezza. Sul posto i carabinieri delle stazioni di Bolotana e Ottana per regolare la circolazione stradale.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche a Macomer e Sindia, dove si sono registrati diversi allagamenti.