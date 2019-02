Maltempo: allerta gialla sino a domenica

(ANSA) - CAGLIARI, 2 FEB - La pioggia non abbandona la Sardegna. Un nuovo avviso di allerta meteo di ordinaria criticità (codice giallo) è stato diramato dalla Protezione civile regionale.

Dalla mezzanotte e sino alle 18 di domenica 3 febbraio l'avviso di rischio idrogeologico riguarda le zone del Logudoro e Tirso; avviso di rischio idraulico su Logudoro, Montevecchio-Pischilappiu e Tirso.

La Protezione civile ricorda che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni; è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi. Evitare i passaggi in sottovie e sottopassi. (ANSA).