34enne sarda investita in Versilia, è grave

'Caccia' della Polizia Stradale all'auto-pirata che intorno alle 4 sul lungomare di Marina di Pietrasanta (Lucca) ha travolto tre giovani anni mentre erano sulle strisce, investendoli. La vettura, che forse aveva quattro persone a bordo, è fuggita.

Una ragazza è ricoverata all'ospedale 'Versilia' in gravi condizioni. E' originaria di Sassari, ma vive a Pontedera (Pisa) ed ha 34 anni. Il 118 l'ha trasportata al 'Versilia', poi da qui è stata trasferita all'ospedale Cisanello di Pisa con trauma cranico, trauma toracico e trauma agli arti. Hanno 19 anni, gli altri due studenti feriti. Uno è un pugliese di Ostuni (Brindisi) ricoverato adesso all'ospedale di Livorno con trauma cranico: anche lui è stato soccorso in codice rosso e deve essere sottoposto a intervento chirurgico. L'altro 19enne ferito è un marchigiano, originario di Macerata e abitante a Camerino, ed è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale 'Versilia'.

I due 19enni sarebbero studenti universitari a Pisa. L'incidente - su cui sono in pieno corso le ricerche dell'auto pirata da parte della Polstrada -, è avvenuto davanti a una discoteca.