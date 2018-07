Cagliari, squadra a Pejo fino al 28/7

Il Cagliari vola al fresco in Trentino per preparare la stagione 2018-2019. Questa mattina giocatori e staff tecnico erano tutti all'aeroporto di Elmas pronti a imbarcarsi per Linate. È la nuova tappa del ritiro precampionato dei rossoblù: dopo Aritzo e Assemini la squadra di Maran proseguirà la preparazione estiva a Pejo. Per il dopo ritiro c'è subito una sorpresa: annunciata oggi per l'8 agosto un'amichevole alla Sardegna Arena con l'Atletico Madrid. Una volta arrivata a Milano, la comitiva raggiungerà l'Hotel Crowne Plaza di San Donato Milanese per il pranzo, quindi la partenza in direzione Pejo: per tutta la durata del ritiro in Val di Sole, fino quindi al 28 luglio, la squadra soggiornerà all'Hotel Kristiania.

Ventotto i giocatori convocati. Poche facce nuove. Rispetto alla lista di Aritzo c'è il nuovo acquisto Cerri. Nell'elenco anche Giannetti. Manca Joao Pedro: si potrà riaggregare ai compagni soltanto quando mancheranno due mesi al termine della squalifica. Portieri: Simone Aresti; Alessio Cragno; Riccardo Daga; Rafael de Andrade Bittencourt. Difensori: Marco Andreolli; Marco Capuano; Luca Ceppitelli; Paolo Faragò; Charalampos Lykogianns; Marko Paja; Fabio Pisacane; Filippo Romagna; Darijo Srna. Centrocampisti: Nicolò Barella; Fabrizio Caligara; Lucas Castro; Luca Cigarini; Santiago Colombatto; Alessandro Deiola; Daniele Dessena; Artur Ioni; Simone Padoin. Attaccanti: Alberto Cerri; Diego Farias; Niccolò Giannetti; Kwang-Song Han; Leonardo Pavoletti; Marco Sau.

Il club ha già fissato una serie di match: martedì 17 contro l'ASD Rotaliana, mercoledì 18 l'avversario sarà il Real Vicenza, giovedì 26 è in programma il test contro la Cremonese. Tutte le partite avranno inizio alle 17.30. L'1 agosto amichevole in Turchia con il Fenerbahce. Poi a Cagliari contro l'Atletico Madrid. Sarà l'occasione per una rivincita a 48 anni dalla eliminazione nell'unica Coppa Campioni disputata dal Cagliari.