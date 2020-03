Coronavirus: un morto e 87 nuovi casi, i positivi salgono a 407

(ANSA) - BARI, 17 MAR - Altri 13 casi e un decesso in Puglia a causa del coronavirus: si aggiungono ai 74 pazienti positivi rilevati oggi. Lo comunica presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Il laboratorio di microbiologia e virologia dell'istituto zooprofilattico di Foggia oggi, per la prima volta, ha processato 120 campioni provenienti dalla Asl di Brindisi e dalla Asl di Taranto. Di questi, sono risultati negativi 107 e positivi 13. I casi positivi sono così suddivisi: 11 nella provincia di Brindisi; 2 nella provincia di Taranto. Un uomo di 95 anni, con patologie pregresse e già risultato positivo a Covid, è deceduto oggi nell'ospedale Moscati di Taranto. Con questo aggiornamento salgono a 407 i casi positivi registrati in Puglia per l'infezione da Covid e 19 i deceduti.