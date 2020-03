Coronavirus: in Puglia due pazienti gravi dalla Lombardia

(ANSA) - BARI, 18 MAR - La Puglia accoglierà nelle prossime ore due pazienti lombardi contagiati dal coronavirus e che necessitano di essere ricoverati in terapia intensiva. Lo ha annunciato ieri, sulla propria pagina facebook, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. "Hanno richiesto la disponibilità a tutte le regioni italiane per spostare 50 pazienti dalla Lombardia che hanno bisogno della terapia intensiva. Alla Puglia hanno chiesto di accoglierne due, ho dato la nostra disponibilità", fa sapere Emiliano. La Puglia ha organizzato un nuovo piano ospedaliero per affrontare l'emergenza coronavirus, complessivamente sono 1.760 i posti letto distribuiti in nove ospedali diversi, di questi 306 sono di terapia intensiva.(ANSA).