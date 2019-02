Olio: Centinaio, presto decreti su gelate e Xylella

Arriva la promessa del ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio ai gilet arancioni, in occasione della manifestazione di oggi a Roma: ci saranno il decreto urgente per le gelate ed il decreto per l'emergenza Xylella, oltre a un Piano strategico per l'ovicoltura per rilanciare la produzione e combattere le frodi. A questi decreti, ha dichiarato all'ANSA Centinaio, "stiamo lavorando in questi giorni, speriamo di definirli il prima possibile e quando andremo in Puglia il 26 spero di portarli già entrambi".