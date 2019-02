Olio: Emiliano,sbloccheremo Piano sviluppo regionale a marzo

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "La regione Puglia sboccherà il piano di sviluppo regionale a marzo". Lo ha detto il governatore della regione Michele Emiliano intervenendo alla manifestazione dei gilet arancioni oggi a Roma.

"Purtroppo ci sono stati contenziosi tra varie aziende e questo ha determinato precedentemente il blocco delle erogazioni - ha detto Emiliano -. Ma ora ci auguriamo che a marzo il tar definisca la graduatoria e metteremo in pagamento tutto subito.

Perche è l'unico modo per rimettere in moto la fiducia degli operatori, colpiti da Xylella e gelate".(ANSA).