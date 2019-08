Rapinatori in fuga IL VIDEO

(ANSA) - TORINO, 21 AGO - Hanno tentato di asportare uno sportello bancomat agganciandolo a un carro attrezzi ma sono stati messi in fuga dai carabinieri. E' successo a Piscina (Torino).

I ladri si sono allontanati su una Fiat Punto. Uno dei militari ha sparato un colpo di pistola alle gomme quando, nel corso dell'inseguimento, in una strada buia e isolata nelle campagne di Cumiana, ha notato che gli occupanti della vettura stavano puntando oggetti 'simili ad armi lunghe' contro la pattuglia. La Punto ha proseguito la corsa per un km, poi i fuggitivi l'hanno lasciata nei campi e hanno proseguito a piedi disperdendosi tra la vegetazione.