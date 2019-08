Scippo in diretta video, 2 arresti

(ANSA) - TORINO, 22 AGO - Il moldavo di 21 anni ha strappato il telefonino a una donna, il complice romeno di 23 anni ha finto di volerle prestare soccorso per ritardare la richiesta di aiuto alle forze dell'ordine. E' successo a Torino nel parco del Valentino: ma l'episodio è stato visionato in tempo reale dalla Centrale operativa Questura grazie ai monitor e i due sono stati rapidamente arrestati da una volante della polizia.

La donna era seduta su una panchina. Il complice si era anche messo a rincorrere lo scippatore, utilizzando in realtà questo stratagemma per darsi alla fuga.