Tav: Appendino incontrerà le promotrici di Sì Torino

La sindaca di Torino Chiara Appendino incontrerà venerdì prossimo le organizzatrici della manifestazione di sabato 'Sì, Torino va avanti'.

"Alla luce dalle istanze emerse dalla manifestazione di sabato scorso e ai richiami all'operato dell'amministrazione di Torino - ha scritto la Sindaca, in una lettera alle 7 organizzatrici - desidero invitarvi ad un primo confronto il 16 novembre a Palazzo Civico". Questa mattina, inoltre, la prima cittadina è stata a Roma per un incontro con Luigi Di Maio.

"Il ministro francese dei trasporti Elisabeth Borne "ha preso atto dell'impegno formalmente assunto dal governo italiano di ridiscutere integralmente il progetto della linea Tav Torino-Lione" e "ha concordato sull'idea che, sia necessario rinviare la pubblicazione dei bandi Telt per il tunnel di base (...) fino al compimento dell'analisi costi-benefici" che "sarà esaminata insieme alla Commissione Ue". Così il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in una nota.

"Al riguardo - ha aggiunto Toninelli - ho rappresentato la volontà, già più volte manifestata, di condividere con esperti francesi gli esiti preliminari della analisi costi-benefici che stiamo svolgendo, per sottoporla successivamente all'ulteriore e definitiva validazione da parte di studiosi internazionali. La ministra Borne - ha riferito Toninelli - ha concordato sull'idea che, in vista di questo comune obiettivo sia necessario rinviare la pubblicazione dei bandi di Telt per il tunnel di base, prevista entro dicembre. L'intesa con la Francia sul congelamento delle gare, fino al compimento dell'analisi costi benefici, sarà esaminata assieme alla Commissione Ue per non pregiudicare gli accordi internazionali".

I vertici Dem di Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta hanno presentato un ordine del giorno al consiglio comunale di Torino sulla falsariga del documento Pro Tav che sabato associazioni di categoria e sindacati hanno consegnato al prefetto durante la manifestazione in piazza Castello. "Se la sindaca Appendino cambia e diventa sì Tav - spiega il capogruppo Pd Stefano Lorusso - ci trova e siamo disponibili a ragionare e a fornirle i numeri per votare il documento. Dica lei da che parte vuole stare, se quella della città o di una minoranza". Un odg del centrosinistra "ma - spiega Lorusso - aperto a tutti coloro che vorranno firmarlo e che non ha nulla di strumentale visto che è stato presentato dalla 'società civile'. La Sala Rossa è la sede propria dopo la frattura che si è consumata in aula e con questo documento vedremo se l'apertura della sindaca si tramuta in un voto favorevole o se è l'ennesima finta apertura".