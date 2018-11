Tav: +Europa, adesso referendum a Torino

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - Sono mille i residenti a Torino che ieri, in piazza Castello, hanno firmato l'istanza di referendum consultivo sul Tav promossa da +Europa e Associazione radicale Adelaide Aglietta. "Ora sfidiamo la sindaca Appendino e il consiglio comunale", dice una nota.

"Secondo lo Statuto cittadino sarebbero bastate 300 firme - osserva il comunicato - ma la risposta dei torinesi è andata al di là della soglia necessaria. Consegneremo l'istanza in Comune martedì 13 novembre. A questa si aggiunge quella già presentata in Città Metropolitana lo scorso 8 novembre".

"La Sindaca - dicono gli esponenti radicali Silvio Viale, Daniele De Giorgis e Andrea Maccagno - è riuscita a incanalare un eterogeneo malcontento in un'azione politica che da tempo la città aspettava. Da parte nostra consegniamo ad Appendino la possibilità concreta di consultare i suoi cittadini, nella piena tradizione della democrazia diretta solo all'apparenza tanto cara al Movimento 5 Stelle".