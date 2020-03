Regionali: Mangialardi apre alle sardine, io civico

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 2 MAR - Dialogo con le Sardine, appello all'unità del Pd e del centrosinistra. Sono le direzioni in cui si sta muovendo Maurizio Mangialardi, individuato dal Pd come candidato presidente della Regione Marche. "Sono io la componente civica della coalizione" dice il sindaco di Senigallia e presidente Anci, ricordando le firme di 93 sindaci a suo sostegno. Mangialardi intende parlare con M5s, ma guarda anche alla sardine: "sicuramente - dice - ci potrà essere dialogo perché condividiamo gli stessi valori". Poi l'appello all'unità del Partito Democratico, rivolto soprattutto a chi, come il presidente del Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo, aveva proposto altri nomi: "adesso è il momento di tirare i remi in barca per quanto riguarda certe ipotesi e lavorare insieme". Quanto a Sauro Longhi, ex rettore Univpm, Mangialardi è sicuro che il suo lavoro "non dividerà ma unirà il centrosinistra. Qui troverà spazio, ma rimanere in campo adesso significherebbe solo dividere".