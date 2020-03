Regionali: Gostoli (Pd), tempo unità e responsabilità

(ANSA) - ANCONA, 2 MAR - "Ieri è stata una bella giornata: si è aperta una fase nuova. Un Pd Marche più unito è una bella novità per tutto il centro sinistra, per chi vuole prendersi cura delle Marche e non consegnare la regione alla destra. Le polemiche non servono, non servono alla comunità marchigiana. La nostra missione è costruire un Piano X le Marche, con un'alleanza più larga possibile, un progetto inclusivo e plurale, aperto al civismo migliore dei Comuni e delle città. Un Patto con le marchigiane e i marchigiani per il buon governo. È arrivato il tempo dell'unità e della responsabilità". Così il segretario del Pd Marche Giovanni Gostoli su Facebook, mentre è in corso una riunione degli alleati di centrosinistra.(ANSA).