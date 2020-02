Operaio 65enne muore durante scavo condotta idrica

Un operaio è morto questa mattina in un incidente sul lavoro a San Benedetto del Tronto. Aveva 65 anni ed era prossimo alla pensione.

Secondo una prima ricostruzione, era impegnato su una condotta idrica, quando è caduto nello scavo ed è stato travolto dalla terra.

Immediatamente soccorso, non è stato possibile per i sanitari del 118 caricarlo a bordo dell'eliambulanza causa delle sue gravi condizioni che non hanno permesso di stabilizzarlo.

Trasferito all'ospedale Madonna del Soccorso, è deceduto poco dopo il ricovero.

L'uomo originario di Salerno, come tutti gli operai della ditta era impegnato nella posa di un nuovo collettore fognario.

La Procura di Ascoli Piceno ha disposto il sequestro dell'area e sul posto oltre a vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale sono attesi i funzionari dell'Inail. Da chiarire la dinamica del sinistro: l'operaio sarebbe stato travolto da uno smottamento nella buca che era stata realizzata a bordo strada in viale dello Sport per la posa del collettore fognario.