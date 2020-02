Incidenti lavoro:Cgil Ascoli,al lavoro a 65 anni con Fornero

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 18 FEB - "Con la legge Fornero andare in pensione dipende dal tipo di carriera lavorativa di ognuno.

Se non si raggiunge l'età pensionabile di 67 anni, si prendono in considerazione i contributi. Può quindi accadere che a 65 anni, come nel caso del nostro iscritto tragicamente morto oggi, se hai avuto una carriera discontinua, non hai maturato il diritto ad andare in quiescenza prima dei 67 anni quando si va in pensione per anzianità di servizio". Lo dice all'ANSA la segretaria della Cgil provinciale di Ascoli Piceno Barbara Nicolai, a proposito dell'infortunio sul lavoro mortale costato al vita a Paolo Guarini, operaio 65enne di Salerno, travolto da una valanga di terra in un cantiere a San Benedetto del Tronto. "Non abbiamo notizia di contributi che non gli sono stati versati, pur facendolo lavorare - aggiunge Nicolai -.

Generalmente come sindacato lo verifichiamo quando i nostri iscritti si rivolgono a noi per fare i conteggi. Se ci sono dei buchi cerchiamo di capire perché e se erano coperti da lavoro.

Non conosco però il caso specifico".(ANSA).