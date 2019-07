Regione Marche, respinta mozione sfiducia

(ANSA) - ANCONA, 30 LUG - La mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta Luca Ceriscioli, per le note vicende degli appalti della Sanità, è stata bocciata a maggioranza. Ad appoggiare la mozione, oltre ai consiglieri regionali firmatari, Gianni Maggi, Piergiorgio Fabbri, Peppino Giorgini, (M5S), Sandro Zaffiri e Marzia Malaigia (Lega nord), Elena Leonardi (FdI) e Jessica Marcozzi (FI), anche il consigliere Mirco Carloni (Ap), mentre diciotto sono stati i voti contrari.

Il presidente Ceriscioli ha citato gli specifici oggetti del controllo in ambito sanitario di competenza della Giunta. "Non è l'apertura di un fascicolo di indagine a motivare una mozione di sfiducia - ha concluso - ma eventualmente la conclusione di un percorso". Ceriscioli non ha partecipato al voto.