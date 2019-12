Sindaco Bergamo: 'Orgogliosi di questa Atalanta'

(ANSA) - BERGAMO, 11 DIC - "Noi bergamaschi ci rispecchiamo in questa Atalanta. Non molliamo mai e ce la mettiamo sempre tutta, a dispetto delle avversità". Dal suo profilo facebook anche il sindaco della città lomnarda, Giorgio Gori, si unisce all'esultanza dei tifosi andati in trasferta (600) a Kharkiv per assistere al 3-0 allo Shakhtar che ha trascinato la Dea agli ottavi di finale in Champions League e a quelli rimasti in provincia o a sfilare in centro città a Porta Nuova (circa 2 mila persone tra bandiere, cori e fuochi d'artificio). "Il risultato di questa sera in Ucraina dice che l'Atalanta è tra le 16 migliori squadre del nostro continente, un risultato impensabile fino a qualche anno fa - si legge sul post a fine partita -. Da sindaco non posso che essere orgoglioso di questa squadra, dei tifosi che sono volati fino a Kharkiv per sostenerla, di tutti coloro che hanno sofferto davanti alla tv (io con loro). Grandissimi tutti, dal mister Gasperini a tutti i giocatori ai dirigenti al presidente Percassi. Ora, sotto a chi tocca: comunque vada, sarà storica". (ANSA).